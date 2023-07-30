"Александрия" в большинстве обыграла "Кривбасс" в стартовом туре УПЛ

"Александрия" победила "Кривбасс" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:0 .

Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минуте встречи. Автором результативного удара стал Артем Шулянский.

Еще до перерыва криворожцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Владислав Семотюк.

До конца игры команде Юрия Вернидуба отыграться так и не удалось. На 88-й минуте хороший шанс имел Максим Задерака, но голкипер александрийцев Никита Шевченко справился с его ударом.

Во втором туре чемпионата Украины подопечные Руслана Ротаня 5 августа примут "Металлист 1925". Днем позже "Кривбасс" встретится с "Зарей".

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" начало новый сезон УПЛ разгромной победой над "Минаем".

Напомним, матч первого тура отечественного первенства "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках.

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