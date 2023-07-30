"Александрия" в большинстве обыграла "Кривбасс" в стартовом туре УПЛ

Команда Руслана Ротаня успешно начала новый сезон чемпионата Украины.
"Александрия" победила "Кривбасс" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:0.
Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минуте встречи. Автором результативного удара стал Артем Шулянский.
Еще до перерыва криворожцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Владислав Семотюк.
До конца игры команде Юрия Вернидуба отыграться так и не удалось. На 88-й минуте хороший шанс имел Максим Задерака, но голкипер александрийцев Никита Шевченко справился с его ударом.
Во втором туре чемпионата Украины подопечные Руслана Ротаня 5 августа примут "Металлист 1925". Днем позже "Кривбасс" встретится с "Зарей".
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" начало новый сезон УПЛ разгромной победой над "Минаем".
Напомним, матч первого тура отечественного первенства "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках.
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