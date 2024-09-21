"Александрия" в большинстве обыграла новичка УПЛ и вернулась на вершину турнирной таблицы (видео)

Команда Руслана Ротаня разобралась с "Левым Берегом".
"Александрия" победила "Левый Берег" в домашнем матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 2:0.
Первый тайм прошел без забитых голов. Перед самым перерывом гости остались в меньшинстве – на 45+1-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Даниил Сухоручко.
Во второй половине встречи подопечные Руслана Ротаня воспользовались численным преимуществом и отправили два мяча в ворота новичка элитного дивизиона. На 53-й минуте счет открыл Феррейра Кампуш, а на 68-й минуте Артем Шабанов после подачи с углового увеличил преимущество хозяев.
Обзор матча "Александрия" – "Левый Берег"
После победы "Александрия" с 16 очками вернулась на первое место в УПЛ. "Левый Берег" с 6 баллами занимает 11-ю позицию.
В следующем туре чемпионата Украины александрийцы 28 сентября на выезде встретятся с "Кривбассом", а "Левый Берег" днем позже принимат "Динамо".
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