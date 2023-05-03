"Александрия" в большинстве одолела худшую команду УПЛ и закрепилась в зоне еврокубков (видео)

"Александрия" обыграла "Львов" в выездном поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1 .

Единственный гол в этой игре подопечные Руслана Ротаня забили на старте первого тайма. На 12-й минуте Кирилл Сигеев ударом слета из пределов штрафной замкнул подачу Дениса Мирошниченко.

Отметим, что львовянам пришлось целый тайм играть в меньшинстве. В начале второй половины встречи вторую желтую карточку и удаление заработал Богдан Мышенко.

Обзор матча

Таким образом, "Александрия" прервала свою четырехматчевую безвыигрышную серию и с 37 очками закрепилась на пятом месте в УПЛ, которое позволяет попасть в еврокубки на следующий сезон.

"Львов" с 13 баллами замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.

В следующем туре александрийцы 7 мая примут "Шахтер", а львовяне в тот же день встретятся с предпоследней командой лиги – "Металлистом".

Читайте также:

Хватило 10 минут: "Днепр-1" поиздевался над аутсайдером УПЛ и продолжил погоню за "Шахтером"

"Шахтер" с трудом победил в скандальном матче и сохранил лидерский отрыв в УПЛ (видео)

После скандала с отстранением: ПСЖ принял окончательное решение о будущем Месси – СМИ