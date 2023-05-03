"Александрия" в большинстве одолела худшую команду УПЛ и закрепилась в зоне еврокубков (видео)

Команда Руслана Ротаня прервала четырехматчевую безвыигрышную серию.
"Александрия" обыграла "Львов" в выездном поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:1.
Единственный гол в этой игре подопечные Руслана Ротаня забили на старте первого тайма. На 12-й минуте Кирилл Сигеев ударом слета из пределов штрафной замкнул подачу Дениса Мирошниченко.
Кирилл Сигеев забивает первый мяч в ворота ⚽️ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/toNh97zLzo— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 3, 2023
Отметим, что львовянам пришлось целый тайм играть в меньшинстве. В начале второй половины встречи вторую желтую карточку и удаление заработал Богдан Мышенко.
Обзор матча
Таким образом, "Александрия" прервала свою четырехматчевую безвыигрышную серию и с 37 очками закрепилась на пятом месте в УПЛ, которое позволяет попасть в еврокубки на следующий сезон.
"Львов" с 13 баллами замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.
В следующем туре александрийцы 7 мая примут "Шахтер", а львовяне в тот же день встретятся с предпоследней командой лиги – "Металлистом".
Читайте также:
Хватило 10 минут: "Днепр-1" поиздевался над аутсайдером УПЛ и продолжил погоню за "Шахтером"
"Шахтер" с трудом победил в скандальном матче и сохранил лидерский отрыв в УПЛ (видео)
После скандала с отстранением: ПСЖ принял окончательное решение о будущем Месси – СМИ