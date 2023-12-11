"Александрия" в большинстве сокрушила "Металлист 1925" в матче 17-го тура чемпионата Украины (видео)

Команда Руслана Ротаня на мажорной ноте отправилась на зимний перерыв.

"Александрия" одержала разгромную победу над "Металлистом 1925" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 0:3 .

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 64-й минуте александрийцев вывел вперед Даниил Скорко.

Через семь минут хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Максим Жичиков.

Команда Руслана Ротаня воспользовалась численным преимуществом и довела дело до разгрома – дубль оформил Родион Плакса, отличившись на 75-й и 83-й минутах.

Обзор матча "Металлист 1925" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

"Александрия" (16 очков) поднялась на 11-е место в УПЛ. "Металлист 1925" (15 баллов) потерпел пятое подряд поражение и опустился на 13-ю позицию в турнирной таблице.

На этом для александрийцев и харьковчан первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в рамках 18-го тура УПЛ "Александрия" примет "Шахтер", а "Металлист 1925" сыграет против "Динамо".

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