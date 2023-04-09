"Александрия" в большинстве спаслась от поражения в поединке с "Черноморцем" (видео)

"Александрия" и "Черноморец" сыграли вничью в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 1:1 .

На 36-й минуте "моряков" вывел вперед Данило Алефиренко. Этот гол позволил одесситам пойти на перерыв в роли лидера, однако уже в меньшинстве – в компенсированное к первому тайму время вторую желтую карточку получил Александр Демченко.

Играя второй тайм в большинстве, команда Руслана Ротаня смогла отыграться. На 69-й минуте паритет в поединке восстановил Кирилл Ковалец. А вот вырвать победу александрийцам уже было не по силам.

"Александрия" (32 очка) осталась на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (20 баллов) занимает 11-е место.

В следующем туре подопечные Ротаня 15 апреля сыграют против "Металлиста 1925", а одесситы на следующий день будут принимать "Ворсклу".

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