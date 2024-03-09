"Александрия" в большинстве удержала победу над "Полесьем" – черная полоса житомирцев продолжается (видео)

Команда Юрия Калитвинцева не знает вкус побед шесть матчей подряд в чемпионате Украины.

"Александрия" на выезде обыграла "Полесье" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире завершился со счетом 1:2 .

Гости вышли вперед на 10-й минуте встречи – Николай Михайленко головой пробил в дальний угол после подачи с правого фланга от Владислава Калитвинцева, который является сыном главного тренера житомирского клуба Юрия Калитвинцева.

Во втором тайме "Полесье" сумело отыграться – на 62-й минуте с пенальти отличился Артем Козак.

Однако на 78-й минуте команда Руслана Ротаня вернула себе преимущество в счете – Артем Шулянский на дальней штанге замкнул прострел Александра Беляева.

На 83-й минуте житомирцы остались в меньшинстве – Лукас Тейлор получил вторую желтую карточку за отмашку в центре поля. Играя вдесятером, хозяева не смогли спастись от поражения.

Обзор матча "Полесье" – "Александрия"

Отметим, что "Полесье" не побеждает шесть матчей подряд в чемпионате Украины. Последний раз житомирский коллектив выигрывал еще 11 ноября прошлого года в поединке с "Металлистом 1925" (2:1).

"Полесье" (33 очка) занимает шестое место в УПЛ. "Александрия" (20 баллов) поднялась на 11-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Калитвинцева 16 марта на выезде сыграют против "Оболони", а команда Ротаня днем ранее примет "Ворсклу".

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