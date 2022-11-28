"Александрия" в большинстве упустила победу над "Рухом" – напряженный матч завершился дракой

Львовяне на последних минутах спаслись от поражения благодаря пенальти.

"Александрия" и "Рух" сыграли вничью в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на КСК "Ника" закончился со счетом 1:1 .

Обе команды долго не могли забить в этом матче. На 58-й минуте львовский клуб остался в меньшинстве – Юрий Климчук получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Оказавшись в большинстве, подопечные Юрия Гуры повели в счете – на 80-й минуте голом отличился Денис Мирошниченко.

Однако в конце матча команда Леонида Кучука сумела уйти от поражения – на 88-й минуте пенальти реализовал Ярослав Карабин.

Следует отметить, что перед финальным свистком на поле закипели страсти. Футболисты обеих команда устроили толкотню, которая переросла в небольшую драку – присоединился к ней даже наставник "желто-черных" Кучук.

Александрия" с 24 очками идет зимовать на пятом месте в таблице УПЛ. "Рух" с 13 очками располагается на 12-й строчке.

После зимней паузы александрийцы в начале марта сыграют с "Днепром-1", а львовяне свой следующий матч проведут еще в этом году — 7 декабря "желто-черные" встретятся с "Черноморцем".

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