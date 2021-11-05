"Александрия" в матче-открытии тура УПЛ разобралась с "Металлистом" и приблизилась к еврокубковой зоне

"Александрия" в матче-открытии тура УПЛ разобралась с "Металлистом" и приблизилась к еврокубковой зоне

Вторая победа команды Юрия Гуры над харьковчанами за полторы недели.

"Александрия" в рамках матча-открытия 14-го тура украинской Премьер-лиги уверенно победила дома харьковский "Металлист 1925" со счетом 2:0 .

Отметим, что хозяева открыли счет в противостоянии на 33 минуте – Сергей Рыбалко разогнал на правый фланг штрафной площадки Игоря Кирюханцева своим пасом, а партнер пробил внешней стороной стопы в дальний угол.

Перед забитым голом в исполнении Кирюханцева отличаться мог и сам Рыбалко, но мяч после его удара попал в штангу.

Закрепил преимущество хозяев, а вместе с тем поставил точку в матче Каспарс Дубра. Литовский защитник на 74 минуте замкнул навес с левого фланга от партнера по команде.

Как следствие, команда Юрия Гуры добыла три балла, но осталась на шестой строчке турнирной таблицы. Впрочем, "Александрия" вплотную приблизилась к еврокубковой зоне. Теперь расстояние от пятого места составляет всего два балла.

Что касается "Металлиста 1925", то они остались с 19 пунктами на восьмом месте.

Полторы недели назад "Александрия" разбила "Металлист 1925" на его поле со счетом 5:2 в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

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