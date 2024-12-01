"Александрия" в скандальном матче с двумя удалениями разбила "Черноморец" и возглавила УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня разобралась с "моряками", которые с 29-й минуты играли вдевятером.

"Александрия" разгромно победила "Черноморец" в домашнем матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счётом 3:0 .

Подопечные Руслана Ротаня открыли счет на 16-й минуте встречи – дебютный гол на взрослом уровне забил 19-летний Даниил Ващенко.

На 17-й минуте "моряки" остались в меньшинстве – Иван Петряк получил прямую красную карточку за то, что толкнул, а потом еще и обматерил арбитра. Причиной такого агрессивного поведения стало то, что по ходу результативной атаки александрийцев рефери якобы не увидел фол с их стороны.

На 29-й минуте матча одесский клуб вообще остался вдевятером. Богдан Бутко заработал прямую красную карточку из-за оскорбительной реплики в адрес главного судьи: "Да иди ты на**й", который просил игрока выйти за пределы поля, чтобы получить медицинскую помощь.

После этого эпизода на поле выбежал главный тренер "моряков" Александр Бабич, который хотел забрать команду с поля, но в итоге он получил желтую карточку, а матч продолжился.

В конце поединка команда Ротаня довела дело до разгрома. На 80-й минуте забил Денис Костышин, а окончательный счет игры на 90+1-й минуте установил Артем Козак.

Обзор матча "Александрия" – "Черноморец"

Таким образом, "Александрия" обновила свой рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ. Команда Ротаня не проиграла ни одного из последних 19 матчей в чемпионате Украины – 14 из них в этом сезоне и еще пять в прошлом.

Благодаря этой победе "Александрия" (36 очков) вышла на первое место в УПЛ, обойдя "Динамо" (35 баллов), которое имеет матч в запасе. "Черноморец" (12 пунктов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре УПЛ александрийцы 8 декабря на выезде сыграют против "Динамо", а одесситы днем ранее примут "Кривбасс".

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