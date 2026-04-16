Алексей Михайличенко в подкасте Дениса Бойко: о карьере тренера, дружбе с Лобановским и увольнении по эмейлу

Денис Бойко и Алексей Михайличенко

На YouTube-канале Дениса Бойко вышла первая часть подкаста с легендарным игроком и тренером, который выиграл три чемпионства в разных странах и был в шаге от "Золотого мяча" — Алексеем Михайличенко. Этот выпуск посвящен карьере тренера.

"Ты понимаешь, что не будешь зарабатывать как раньше?": начало тренерства

Игровую карьеру Алексей Михайличенко завершил в 1996 году и сразу после возвращения в Киев получил предложение от Валерия Лобановского тренировать "Динамо". Правда, место в штабе нашли только через 4 месяца, поэтому тренером Михайличенко стал в марте 1997 года. Делится, что сразу видел себя в этой роли и не хотел покидать футбол:

"Когда ты проживаешь жизнь в футболе, отдохнуть месяц-полтора это нормально, а потом ты уже не знаешь… Когда сидишь дома день, второй, третий, это очень тяжело. Мы научились отдыхать за один день"

После смерти Валерия Лобановского в 2002 году Алексей Михайличенко стал главным тренером "Динамо". Тогда ему было 39 лет.

"Для меня "Динамо" Киев" — это не просто команда, это моя родина и семья. Я понимал, что планка очень высока, но это нужно делать. Когда я пришел впервые на тренировку как главный тренер, встал у того кресла, где сидел Лобановский, и сказал: "Вы даже не понимаете, как мне тяжело, но в это кресло должен кто-то сесть".

"Он жил на 12-м, я на 10-м этаже": о дружбе и наставничестве Лобановского

Михайличенко вспоминает, что впервые с тренером Валерием Лобановским познакомился в возрасте 18 лет после окончания детской школы. Тогда было даже необычно смотреть на него.

"Когда я увидел эту глубь перед собой, я боялся поднять глаза и посмотреть на него, это было одно. И потом работать с ним как футболист, пройти рядом этот путь (5 лет в "Динамо" на посту тренера) это совсем другое. Он все время менялся. Тот Лобановский, который был в 1975 году, в 1989-м и 1999-м разный, очень разный. Но оставалась цель, подход, профессионализм"

Алексей Михайличенко делится, что Лобановский и его помощник Анатолий Пузач помогли ему стать тренером. Ценит и советы, усвоенные в то время: быть непредсказуемым, смотреть в завтрашний день, убирать сильные стороны соперника и навязывать свои.

Также вспомнил трагический матч в Запорожье в 2002 году, после которого Валерий Лобановский ушел из жизни.

"Когда это произошло, мы верили, что все будет хорошо. Но когда его не стало, футбол отошел на второй план. У меня это в жизни было дважды — один раз с Лобановским, второй раз, когда я улетел в Лондон смотреть какого-то игрока и мне позвонил Шовковский, что Андрея Михайловича Баля нет. Я не мог смотреть футбол, я просто ушел со стадиона"

Два увольнения из "Динамо", одно — почтой

Алексея Михайличенко неожиданно уволили с поста главного тренера "Динамо" в августе 2004 года после первого матча Лиги чемпионов УЕФА 2004/2005 с "Трабзонспором". Тогда команда проиграла со счетом 1:2.

"Я, пожалуй, неделю ни с кем не общался. Было очень больно потому, что тот сбор, которое мы сделали, прошел отлично. Я понимал, что команда будет добавлять от матча к матчу. Но решение было принято, так что потом пришел Сабо и сотворил "чудо""

Позже президент ФК "Динамо" Игорь Суркис утверждал, что решение об увольнении Михайличенко было эмоциональным, но с тренером этот вопрос никогда не обсуждали.

Если ты будешь все время вспоминать мяч, который не должен был пропустить и пропустил, ты пропустишь его и в следующей игре. Оно тебя съест. Еще Васильевич (Лобановский) говорил, что поражения надо забывать быстро. А победы еще быстрее"

Далее Алексей Михайличенко тренировал молодежную сборную Украины по футболу и национальную сборную, а позже вернулся в "Динамо": сначала на пост спортивного директора, а потом, уже во второй раз — главного тренера. На этом посту он находился с 2019 по 2020 год.

Второе увольнение Михайличенко из "Динамо" тоже было необычным. После того, как команда заняла второе место в чемпионате Украины в июле 2020 года, главному тренеру сообщили об увольнении по электронной почте.

Плей-офф с Грецией

Кроме того, в подкасте обсудили самые яркие моменты тренерской карьеры Алексея Михайличенко, в том числе с плей-офф с Грецией за выход на чемпионат мира 2010 года. Тогда сборная Украины проиграла со счетом 0:1.

"Я очень не хотел играть (на стадионе) в Донецке, я хотел играть во Львове и Днепре, может, в Харькове. Это был самый нефартовый стадион для сборной Украины. Ни разу не выиграли"

По итогам матча национальная сборная не попала на ЧМ-2010. Тренер поделился рефлексиями по этому поводу:

"Я как игрок не смог сыграть на чемпионате мира потому, что в последнем контрольном матче у меня вылетело плечо в 1990 году. Я очень надеялся, что увижу этот форум как тренер"

Также Михайличенко рассказал о первом чемпионстве "Шахтера", работе с легионерами, внутренней кухне молодежной сборной и что думает о перспективе написания собственной книги. Больше смотрите в подкасте на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко.

