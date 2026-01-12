Алексей Паламарчук в подкасте Дениса Бойко: успех ЛНЗ, рекорд в УПЛ, интерес Молдовы

Денис Бойко и Алексей Паламарчук

Реклама

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – разговор с рекордсменом украинской Премьер-лиги по количеству подряд отбитых пенальти, голкипером лидера турнирной таблицы – черкасского ЛНЗ, Алексеем Паламарчуком. В интервью – о ярких моментах карьеры и возможной игре за сборную Молдовы.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Начинал с нападения, дошел до голкипера": начало профессионального пути

Реклама

Алексей Паламарчук начинал играть в ДЮСШ-11 "Черноморец" в Одессе, а уже в 18 лет попал в команду ФК "Днестр". Перед этим выступал за "Днестр-2", где во время одного из матчей выбежал на поле страховать команду на позиции защитника. Это удивило тренера, поэтому Алексей подписал свой первый профессиональный контракт сразу в Первой лиге.

"Мы тебя в команду брали для смеха, потому что ты тонюсенький, но ты не боялся играть в футбол – выбегал и прыгал в подкаты страховать команду"

Кроме того, голкипер рассказал о паузе из-за травмы колена в 21-летнем возрасте, мысли завершить карьеру даже не начав и перспективы тренировки детей.

"У меня была мечта, я решил не отказываться от нее из-за травмы"

Реклама

Игра с "Днепром" в 2015 году и "Батя"

С 2014 года Алексей Паламарчук выступал за ФК "Балканы" из Одесской области. Вспоминает, как играли против "Днепра" в Кубке Украины-2015/16. Тогда матч прошел в с. Зоря Одесской области: местный стадион к приезду гостей готовили даже футболисты. Паламарчук делится, что команда не надеялась на победу, но воспринимала игру профессиональным вызовом.

"Тогда говорили: "Ну что, Леша, тебе сегодня будет торба". Для меня это была задача показать себя"

Этот матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Днепра". Также голкипер делится воспоминаниями о "Бате" Игоре Шуховцеве, который тогда консультировал вратарей ФК "Балканы".

Реклама

"Надо работать и быть на 200% сконцентрированным в любой момент. Говорил, что голкипер должен быть готов выручить команду всегда, но с холодной головой"

Контракты с одесским "Черноморцем", "Горняк-Спортом" и "Ингульцом"

В 2020 году Алексей Паламарчук подписал контракт с одесским "Черноморцем". Сначала играл много: 17 матчей за неполных три сезона, но после футболиста стали вызывать реже. В начале 2022 года Паламарчук подписал контракт с клубом Первой лиги "Горняк-Спорт", но за него не сыграл ни одного официального матча из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Когда не было возможности играть, строил вольеры для животных, но после работы и в выходные все равно тренировался с футболистами"

Реклама

В июле того же года на правах свободного агента Алексей перешел в "Ингулец". Голкипер рассказал о базе в Кировоградской области, финансовых условиях и коммуникации с президентом клуба Александром Поворознюком.

"Там футболисты были как одна большая семья"

Пропущенный мяч из-за игры на выходе и рекорд в пенальти

Обсудили и два момента с карьеры футболиста: решающий пропущенный мяч из-за игры в поле в матче против львовских "Карпат" и исторический рекорд в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Что касается первого случая, Паламарчук комментирует: понимает, что это была техническая ошибка и благодарен за поддержку команде и болельщикам.

Реклама

"Проанализировав этот момент, я начал просто дальше пахать и пахать"

В апреле 2025 года Алексей Паламарчук установил рекорд, отбив шестой пенальти подряд в УПЛ в игре против тех же "Карпат". Голкипер провел уже больше 25 "сухих" матчей и поделился, что помогает ему не пропускать мячи.

"Нужно заставить футболиста бить в тот угол, который я хочу. Я смотрел на него, настраивался и в момент, когда он разбегался, переводил взгляд с мяча на тело: куда он двигается"

В июне 2025 года Алексей Паламарчук перешел из "Ингульца" в черкасский ЛНЗ. Сейчас эта команда после первого круга чемпионата Украины является лидером турнирной таблицы. Паламарчук делится, что и дальше клуб планирует работать на победу.

Реклама

"Мне все равно чемпионат или Кубок – я хочу все выиграть. Это мое желание. На каждый матч нужно выходить, чтобы побеждать"

"Это просто разговоры, которые до дела не доходят": перспективы игры в Молдове

В подкасте упомянули и гипотетические разговоры по поводу игры Алексея Паламарчука в сборной Молдовы. Футболист утверждает, что не получал из сборной этой страны никакого предложения, но сейчас, даже если бы предложили – отказался бы.

"Я хочу попасть в сборную. В Украине, к сожалению, это сложно из-за большой конкуренции. Но я здесь, я хочу играть в Украине и у меня есть мечта попасть в сборную"

Реклама

Кроме того, Паламарчук поделился советами для людей, желающих связать свою жизнь с профессиональным футболом и впечатлениями о подходе новых тренеров черкасского ЛНЗ.

Напомним, что интервью с Алексеем Паламарчуком вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. В подкастах – глубокие разговоры с теми, кто творит историю украинского спорта.