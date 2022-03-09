Алиев о Тимощуке: даже не хочу называть его имя, этот человек обос*ался

Экс-футболист "Шахтера" продолжает работать в России.
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу Анатолия Тимощука, который сейчас работает в питерском "Зените", несмотря на вторжение России на территорию Украины.
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Своими мыслями об экс-футболисте донецкого "Шахтера" Алиев поделился в интервью "Денисов Time".
"Я был очень разочарован Тимощуком, даже не хочу называть его имя. Все говорили, что он легенда. Я прекрасно помню, как мне вручали бронзовую бутсу на стадионе НСК Олимпийский, когда вся сборная стояла с нарисованным флагом на щеках. Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины, но сейчас я скажу одно: этот человек обос*ался.
Я понимаю, что он работает в "Зените". Никто ему ничего не говорит, но слова поддержки можно высказать. Он понимает, если что-нибудь скажет — его оттуда выгонят. Он просто наплевал в такие трудные времена на людей — украинцев, которые приходили болеть, поддерживать его и сборную. Для него деньги – более важные.
Я очень благодарен тем ребятам, военным, нашим солдатам, которые сейчас воюют на передовой, как они кладут свою жизнь за нашу страну, большой им поклон", — отметил Алиев.
Ранее рассказывалось о том, что Алиев на патрулировании Киева в составе терробороны призвал россиян не воевать с украинцами.
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