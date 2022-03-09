Алиев – российскому эксфутболисту: вскоре где-то эту падлу увижу – сам с ним разберусь

Достаточно жесткое и одновременно справедливое обращение.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался в адрес экс-игрока сборной России – Романа Широкова.

Так недавно Широков публично одобрил решение президента РФ Владимира Путина о проведении так называемой "специальной операции" на территории Украины. Как следствие, Алиев очень справедливо решил ответить этому человеку.

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Соответствующий комментарий Александр дал в интервью для "Денисов Time".

"Я скажу этому ишаку, и он есть, на самом деле, ишак, этот Роман Широков, который поддерживает и согласен со своим президентом, что он делает спецоперацию. Если бы эта падаль находилась здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно на машине, ходит, где люди улыбаются.

Увидел бы, что здесь происходит, что происходит с нашими детьми, с нашими девушками, женами, матерями. Как обычных простых людей убивают — я думаю у этой падлы бы, бл**ь, схватилось бы что-то в душе — и сердце его вылетело бы.

Ну ничего, жизнь — она такая, она круглая, я думаю, что вскоре я эту падлу где-то увижу — я с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад", — сказал Алиев.

ТСН.ua

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