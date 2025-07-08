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Алькарас после победы над россиянином на Wimbledon побил рекорд, который держался 47 лет
Испанцу покорилось историческое для мужского тенниса достижение.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас установил уникальное достижение во время Wimbledon-2025.
Одержав в матче 1/8 финала победу над "нейтральным" россиянином Андреем Рублевым, 22-летний испанец в двенадцатый раз в карьере вышел в четвертьфинал турниров Grand Slam.
Как сообщает OptaAce, Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории Открытой эры, который 12 раз добирался до 1/4 финала на мэйджорах в мужском одиночном разряде. На момент поединка с Рублевым ему исполнилось 22 года и 56 дней.
Карлос на 28 дней побил рекорд шведа Бьерна Борга, которому для 12 четвертьфиналов Grand Slam понадобилось 22 года и 84 дня. Рекорд Борга держался 47 лет (с 1978 года).
В активе Алькараса два выхода в четвертьфинал на Australian Open (2024, 2025), по три на Wimbledon (2023-2025) и US Open (2021-2023), а также 4 на Roland Garros (2022-2025).
За выход в полуфинал Алькарас, который является действующим чемпионом Wimbledon, посоревнуется с британцем Кэмероном Норри. Матч состоится во вторник, 8 июля.
Самые молодые теннисисты, которые добрались до 12 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam
1. Карлос Алькарас (Испания) – 22 года 56 дней
2. Бьерн Борг (Швеция) – 22 года 84 дня
3. Борис Беккер (Германия) – 22 года 216 дней
4. Рафаэль Надаль (Испания) – 22 года 230 дней
5. Матс Виландер (Швеция) – 22 года 304 дня
Ранее сообщалось, что определились все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 в мужском и женском одиночных разрядах.