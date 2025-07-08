Алькарас после победы над россиянином на Wimbledon побил рекорд, который держался 47 лет

Карлос Алькарас / © Associated Press

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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас установил уникальное достижение во время Wimbledon-2025.

Одержав в матче 1/8 финала победу над "нейтральным" россиянином Андреем Рублевым, 22-летний испанец в двенадцатый раз в карьере вышел в четвертьфинал турниров Grand Slam.

Как сообщает OptaAce, Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории Открытой эры, который 12 раз добирался до 1/4 финала на мэйджорах в мужском одиночном разряде. На момент поединка с Рублевым ему исполнилось 22 года и 56 дней.

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Карлос на 28 дней побил рекорд шведа Бьерна Борга, которому для 12 четвертьфиналов Grand Slam понадобилось 22 года и 84 дня. Рекорд Борга держался 47 лет (с 1978 года).

В активе Алькараса два выхода в четвертьфинал на Australian Open (2024, 2025), по три на Wimbledon (2023-2025) и US Open (2021-2023), а также 4 на Roland Garros (2022-2025).

За выход в полуфинал Алькарас, который является действующим чемпионом Wimbledon, посоревнуется с британцем Кэмероном Норри. Матч состоится во вторник, 8 июля.

Самые молодые теннисисты, которые добрались до 12 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam

1. Карлос Алькарас (Испания) – 22 года 56 дней

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2. Бьерн Борг (Швеция) – 22 года 84 дня

3. Борис Беккер (Германия) – 22 года 216 дней

4. Рафаэль Надаль (Испания) – 22 года 230 дней

5. Матс Виландер (Швеция) – 22 года 304 дня

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Ранее сообщалось, что определились все четвертьфинальные пары Wimbledon-2025 в мужском и женском одиночных разрядах.