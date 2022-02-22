Альтернатива уже есть: УЕФА готов отобрать у России право на финал Лиги чемпионов из-за угрозы вторжения в Украину

Альтернатива уже есть: УЕФА готов отобрать у России право на финал Лиги чемпионов из-за угрозы вторжения в Украину

Решающий матч турнира должен пройти на "Газпром Арене" 28 мая.

Союз европейских футбольных ассоциаций может отобрать у российского города Санкт-Петербург право на проведение финала Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Причиной, которая может привести УЕФА к принятию этого решения, являются последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничество и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

В УЕФА следят за ситуацией, связанной с угрозой полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В случае, если это произойдет, руководящий орган европейского футбола откажется от плана проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и будет выбирать из альтернативных вариантов.

Среди альтернативных мест проведения финала Лиги чемпионов называется лондонский стадион "Уэмбли", который в прошлом году принимал решающий матч чемпионата Европы по футболу.

Помимо факта проведения турнира Санкт-Петербург также потеряет и экономические выгоды от организации финала Лиги чемпионов. По подсчетам источника, они оцениваются в 81 миллион долларов.

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

Читайте также:

На "счастливой" арене Украина выбрала место проведения двух домашних матчей Лиги наций

Челси – Лилль, Вильяреал – Ювентус: где смотреть и ставки букмекеров на матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сенсация в Лиге чемпионов: "Бавария" едва избежала поражения в первом матче 1/8 финала (видео)