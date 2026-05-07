Альварес — Амосов: букмекеры сделали прогноз на бой украинца в UFC

В воскресенье, 10 мая, украинский боец Ярослав Амосов, который в прошлом году победно дебютировал в UFC, проведет свой второй поединок в элитном промоушене смешанных единоборств (ММА).

Украинец выступит на турнире UFC 328 в американском Ньюарке. Его соперником будет испанец Хоэль Альварес.

Поединок состоится в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг). Ориентировочное время начала боя — около 03:00 по киевскому времени.

В декабре 2025 года Амосов успешно дебютировал в UFC, уже в первом раунде удушающим приемом одолев американца Нила Магни. На счету 32-летнего украинца 29 побед в ММА и одно поражение.

В послужном списке 33-летнего Альвареса 23 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. Испанец выступает в UFC с 2019 года и с тех пор провел 10 поединков, в которых одержал 8 побед (7 — досрочных) и потерпел 2 поражения.

Прогноз букмекеров на бой Альварес — Амосов

По мнению букмекеров, фаворитом грядущего боя является украинец. На победу Амосова можно поставить с коэффициентом 1,55. Выигрыш Альвареса оценивается коэффициентом 2,40.

Напомним, ранее Амосов выступал в другом престижном промоушене смешанных единоборств — Bellator. В июне 2021 года он стал первым в истории Украины чемпионом Bellator, одолев бразильца Дугласа Лиму.

После начала полномасштабного российского вторжения Амосов вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В феврале 2023 года Амосов вернулся в ММА и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине.

В ноябре 2023 года украинец потерпел единственное поражение в профессиональной карьере — техническим нокаутом проиграл ямайцу Джейсону Джексону и потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

Затем у Амосова закончился контракт с Bellator и он в марте 2025 года одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships, который является трамплином для попадания в UFC.

