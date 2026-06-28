Алжир и Австрия драматически разошлись боевой ничьей, выбив Иран с ЧМ-2026

Сборная Австрии / © Associated Press

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Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью в матче заключительного третьего тура группы J чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Arrowhead Stadium" в Канзас-Сити (США) завершился со счетом 3:3 .

Австрийцы открыли счет на 28-й минуте — голом отличился Марко Арнаутович.

Перед перерывом алжирцы восстановили паритет благодаря точному удару Рафика Бельгали.

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На старте второго тайма команды обменялись забитыми мячами — на 55-й минуте Марсель Забитцер снова вывел Австрию вперед, но уже через пять минут африканская сборная ответила голом Рияда Мареза.

В компенсированное время, на 90+3 минуте, Марез оформил дубль и впервые в этом матче вывел Алжир вперед.

Однако австрийцы на 90+6-й минуте смогли избежать поражения — Саша Калайджич забил гол, выведя свою команду в плей-офф.

В то же время сборная Алжира пробилась в 1/16 финала как одна из восьми лучших обладательниц третьих мест — ее ничейный результат в матче с Австрией оставил за бортом плей-офф команду Ирана.

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В другом матче третьего тура этого квартета Аргентина с голом Лионеля Месси обыграла Иорданию (3:1).

Аргентина (9 очков) выиграла группу J, Австрия (4 балла) заняла второе место, Алжир (4 пункта) финишировал третьим — все три сборные вышли в плей-офф. Иордания (0) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест вышли в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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