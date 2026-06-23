Алжир одержал волевую победу над Иорданией на ЧМ-2026

Иордания — Алжир / © Associated Press

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Сборная Алжира обыграла команду Иордании в матче группы J чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Levi's Stadium" в американском городе Санта-Клара завершился со счетом 1:2 .

Иорданцы открыли счет на 36-й минуте встречи — отличился Низар Аль-Рашдан.

Иордания — Алжир / © Associated Press

Однако во втором тайме алжирцы совершили камбэк. Сначала на 69-й минуте Надир Бенбуали сравнял счет в игре с передачи Рияда Мареза.

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Иордания - Алжир / © Associated Press

А на 82-й минуте Амин Гуири забил гол, который принес африканской сборной победу над дебютантом Мундиалей.

Иордания — Алжир / © Associated Press

В стартовом туре этой группы Алжир разгромно проиграл Аргентине (0:3), а Иордания уступила Австрии (1:3).

В другом поединке 2-го тура квартета J аргентинцы благодаря дублю Лионеля Месси победили австрийцев (2:0).

Таким образом, Аргентина (6 очков) досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф. Австрия и Алжир имеют по 3 балла. Иордания (0) потеряла шансы на плей-офф.

В заключительном третьем туре Алжир поборется с Австрией, а Иордания встретится с Аргентиной.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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