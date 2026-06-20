Алжир подал жалобу в ФИФА на судейство из-за жесткого фола Месси на ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Федерация футбола Алжира обратилась в ФИФА с жалобой на работу арбитров в матче первого тура чемпионата мира-2026 против Аргентины, который завершился разгромным поражением африканской команды со счетом 0:3 .

Об этом сообщает The Athletic.

Алжирская сторона обратила внимание на эпизод, который произошел на 32-й минуте поединка, когда капитан "альбиселесте" Лионель Месси в борьбе за мяч наступил шипами на правую ногу капитана алжирцев Аиссы Манди.

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Главный арбитр встречи поляк Шимон Марциняк зафиксировал нарушение правил, однако не показал аргентинцу ни прямую красную, ни даже желтую карточку.

Еще один спорный момент случился на 74-й минуте. Полузащитник аргентинцев Алексис Мак Аллистер во время борьбы за мяч попал локтем в лицо Ибрагиму Мазе. Рефери не зафиксировал фол, VAR тоже не просматривал эпизод.

В Федерации футбола Алжира убеждены, что оба эпизода повлияли на ход матча и лишили команду шансов навязать борьбу действующим чемпионам мира.

В другом матче стартового тура группы J сборная Австрии обыграла команду Иордании со счетом 3:1.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 поделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала . Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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