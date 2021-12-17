Амбициозная цель: Петраков оценил результаты жеребьевки Лиги наций для сборной Украины

Наставник "сине-желтых" собирается вернуть команду в элитный дивизион.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА-2022/23.

В новом розыгрыше турнира "сине-желтые" попали в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она удачно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так. Думаю, будет интересная борьба, но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью. Ждем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем.

21 мая у нас заканчивается Чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Может быть, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча в короткий промежуток времени", - цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша турнира сборная Украины вылетела из Лиги А в Лигу B. Команда еще тогда Андрея Шевченко заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

В последнем поединке со швейцарцами "сине-желтым" присудили техническое поражение (0:3) после скандальной отмены встречи из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.

Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.

Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.

Команды, которые выиграют группы дивизионов В, С и D, поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) вылетят в лигу D.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

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