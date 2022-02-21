Американец, которому допинг сорвал бой против Джошуа, не верит в британца в реванше с Усиком

Американец, которому допинг сорвал бой против Джошуа, не верит в британца в реванше с Усиком

Джаррелл Миллер уверен, что второй поединок тоже завершится в пользу украинца.

Непобежденный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер дал прогноз на бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По мнению 33-летнего американца, лучшие шансы победить имеет украинский боксер.

"Я не думаю, что Джошуа сможет взять реванш у Усика. Я на это надеюсь, поскольку очень хочу отправить Эй Джея в нокаут. Но проблема в том, что с ним слишком много нянчились на начальном этапе его карьеры, из-за чего он дрался с шайкой мешков. Я пытаюсь сказать, что он не встречался с техничными стилями, которые помогли бы ему приспособиться к боксеру.

Теперь голова Джошуа больше, чем его реальные навыки. Он дрался с соперником, который меньше и слабее его, но с более высоким боксерским IQ. Мощность и габариты - не главное в боксе, и Усик это доказал. Теперь Александр - чемпион, и он будет работать еще настойчивее, чтобы им остаться. Поэтому я не вижу, как Джошуа остановит Усика, если он не набросится на него и не попытается нокаутировать в начале боя", - сказал Миллер в интервью ютуб-каналу Bokserorg.

Отметим, что в 2019 году Миллер сам должен был драться с Джошуа за чемпионские пояса, но незадолго до боя сдал положительный допинг-тест, что стало причиной отмены поединка. Американец остается непобедимым на профессиональном ринге: 23 победы (20 - нокаутом) и одна ничья.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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