Американец попытался вырвать пояс у украинца: Беринчик и Дэвис провели первую дуэль взглядов (видео)

Обладатель титула WBO в легком весе украинец Денис Беринчик и американец Кейшон Дэвис провели первую дуэль взглядов перед чемпионским поединком.

Будущие соперники впервые встретились лицом друг к другу. Дэвис решил спровоцировать Беринчика и пытался вырвать из его рук чемпионский пояс, но украинский боксер крепко держал его не позволил своему оппоненту это сделать.

После этого боксеры обменялись эмоциональными высказываниями и немного потолкались.

THINGS ARE HEATING UP



Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 11, 2025

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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