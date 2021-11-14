Американка отправила соперницу в стоячий нокаут и завоевала два чемпионских пояса (видео)

Алисия Баумгарднер нанесла британке Терри Харпер первое поражение в карьере.

Американская боксерша Алисия Баумгарднер одержала зрелищную победу над британкой Терри Харпер и отобрала у нее чемпионские титулы по версиям WBC и IBO во втором полулегком весе (до 59 кг).

Поединок состоялся в андеркарде вечера бокса Галахад - Мартинес в английском Шеффилде. Уже в первом раунде Баумгарднер свалила чемпионку на конвас. Рефери не стал фиксировать нокдаун, однако это Харпер не особо помогло.

Баумгарднер продолжила беспощадно избивать свою соперницу. Харпер попыталась исправить ситуацию и активно пошла в атаку, но пропустила мощный удар навстречу и внезапно очутилась в состоянии стоячего нокаута. Американка готова была добить британку, однако рефери вовремя вмешался и остановил поединок.

После завершения боя бывший чемпион мира Тони Белью высоко оценил работу рефери.

"Самое важное, что я хотел бы отметить, - это отличная работа Марка Лайсона. Потому что Терри Харпер спала на ногах. Второй удар, который Марк Лайсон остановил, действительно мог нанести ей вред", - цитирует британского боксера talksport.com.

Баумгарднер одержала свою 11 победу на профессиональном ринге (7 - нокаутом) при одном поражении.

Харпер проиграла впервые в карьере. До этого она выиграла 11 боев (6 - нокаутом) и один поединок свела к ничьей.

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