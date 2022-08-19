Американская боксерша, превзошедшая рекорд Ломаченко, дала необычный совет Джошуа перед реваншем с Усиком

Абсолютная чемпионка мира в двух весовых категориях Кларисса Шилдс поделилась ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Так, 27-летняя американка отметила, что Джошуа нужно использовать свою мощь, а также грязные разговоры во время реванша с украинцем.

Такое мнение Шилдс высказала в интервью FightHype.

Кроме того, боксер дала необычный совет британцу, а именно — изучить несколько ругательств на украинском и использовать их в ближнем бою.

"Я верю, что Джошуа сможет победить. Это вопрос плана и стратегии на бой. Он не должен пытаться в течение 12 раундов перебоксировать Усика. Он должен хорошо двигаться, выбрасывать быстрые джебы.

Также он должен оскарблять его, использовать трэшток. Будь я на месте Джошуа, я бы называла Усика с*кой на его языке, каждый раз, когда мы сходились бы в клинче. Потому что если ты сумеешь залезть в голову сопернику, бой станет совсем другим. Вот, что Джошуа должен делать", — сказала Шилдс.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что Шилдс побила рекорд украинца Василия Ломаченко. Она стала чемпионкой мира в трех весовых категориях. Для этого ей понадобилось десять поединков. Что касается Василия, то ему аналогичный показатель подчинился за 12 боев.

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