Американская горнолыжница получила серьезную травму в финале соревнований на ОИ-2022: видео жуткого падения

Вероятно, у нее перелом ноги.

Очень неприятный инцидент произошел в финале слалом-гиганта по горнолыжному спорту на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Да, дебютантка Олимпиады 24-летняя американка Нина О'Брайен агрессивно выполняла вторую попытку. Однако при прохождении дистанции не справилась с движением лыж и вылетела с трассы. Во время падения О'Брайен неудачно упала на левую ногу. И вероятнее всего получила перелом — об этом свидетельствуют кадры с момента ее выступления, передает Общественное Спорт.

Отметим, что перед этим падением О'Брайен претендовала даже на борьбу за медали. Первую попытку американская горнолыжница закончила с шестым результатом, благодаря чему попала в топ-30, которые уже боролись за награды на ОИ-2022. Однако итогом второй попытки стала дисквалификация для О'Брайен. Во время прохождения этапа горнолыжница получила серьезную травму, из-за которой соревнования в этом виде спорта временно приостановили.

После падения американская горнолыжница долгое время находилась в неподвижном состоянии. К ней подбежали медики для того, чтобы оказать помощь, длившуюся около 15 минут. Впоследствии американскую спортсменку вынесли с трассы на носилках.

Смотрите видео падения О'Брайен.

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