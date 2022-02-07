Американская горнолыжница получила серьезную травму в финале соревнований на ОИ-2022: видео жуткого падения

Вероятно, у нее перелом ноги.
Очень неприятный инцидент произошел в финале слалом-гиганта по горнолыжному спорту на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Да, дебютантка Олимпиады 24-летняя американка Нина О'Брайен агрессивно выполняла вторую попытку. Однако при прохождении дистанции не справилась с движением лыж и вылетела с трассы. Во время падения О'Брайен неудачно упала на левую ногу. И вероятнее всего получила перелом — об этом свидетельствуют кадры с момента ее выступления, передает Общественное Спорт.
Отметим, что перед этим падением О'Брайен претендовала даже на борьбу за медали. Первую попытку американская горнолыжница закончила с шестым результатом, благодаря чему попала в топ-30, которые уже боролись за награды на ОИ-2022. Однако итогом второй попытки стала дисквалификация для О'Брайен. Во время прохождения этапа горнолыжница получила серьезную травму, из-за которой соревнования в этом виде спорта временно приостановили.
После падения американская горнолыжница долгое время находилась в неподвижном состоянии. К ней подбежали медики для того, чтобы оказать помощь, длившуюся около 15 минут. Впоследствии американскую спортсменку вынесли с трассы на носилках.
Смотрите видео падения О'Брайен.
Nina O'Briens crash. Eeeeek #Beijing2022WinterOlympics pic.twitter.com/4J1890T2GC— Andy Mullen (@AndrewJMullen) 7 февраля 2022
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