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"Американская мечта": самая сексуальная гольфистка мира выпятила роскошную грудь в День независимости

"Американская мечта": самая сексуальная гольфистка мира выпятила роскошную грудь в День независимости

instagram.com/_paige.renee

Пейдж Спиранак взбудоражила пылких поклонников очень откровенным фото.

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, которая ранее ошарашила фанатов пышными формами, порадовала болельщиков новым пикантным снимком.

По случаю Дня независимости США 28-летняя спортсменка сделала своим поклонникам подарок и выложила горячее фото в купальнике, в который еле помещаются ее объемные персы.

"Счастливого 4 июля! Это я, прежде чем попробовать, сколько хот-догов могу съесть за 10 минут. Как вы думаете, сколько я съела?", - кокетливо спросила пышногрудая красавица.

© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee

Фанаты не сдержали своего восхищения и завалили Пейдж разного рода комплиментами: "Невероятно сексуальная", "Божественная фигура", "Только за это уже можно любить гольф", "Американская мечта", - написали они в комментариях под фото.

  • Спиранак пришла в профессиональный гольф в 2015 году, однако прославилась не успешными результатами, а шикарной фигурой и аппетитными формами. Пейдж также работает моделью и ведущей подкастов.
  • Девушка регулярно радует фолловеров в Instagram откровенными фото, где на ее страницу подписано более 3 миллионов человек.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Спиринак сравнила тест на коронавирус с оральным сексом.

Пейдж Спиранак / © instagram.com/_paige.renee
Пейдж Спиранак / instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee
© instagram.com/_paige.renee
instagram.com/_paige.renee