"Американская мечта": самая сексуальная гольфистка мира выпятила роскошную грудь в День независимости

"Американская мечта": самая сексуальная гольфистка мира выпятила роскошную грудь в День независимости

Пейдж Спиранак взбудоражила пылких поклонников очень откровенным фото.

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, которая ранее ошарашила фанатов пышными формами, порадовала болельщиков новым пикантным снимком.

По случаю Дня независимости США 28-летняя спортсменка сделала своим поклонникам подарок и выложила горячее фото в купальнике, в который еле помещаются ее объемные персы.

"Счастливого 4 июля! Это я, прежде чем попробовать, сколько хот-догов могу съесть за 10 минут. Как вы думаете, сколько я съела?", - кокетливо спросила пышногрудая красавица.

instagram.com/_paige.renee

Фанаты не сдержали своего восхищения и завалили Пейдж разного рода комплиментами: "Невероятно сексуальная", "Божественная фигура", "Только за это уже можно любить гольф", "Американская мечта", - написали они в комментариях под фото.

Спиранак пришла в профессиональный гольф в 2015 году, однако прославилась не успешными результатами, а шикарной фигурой и аппетитными формами. Пейдж также работает моделью и ведущей подкастов.

Девушка регулярно радует фолловеров в Instagram откровенными фото, где на ее страницу подписано более 3 миллионов человек.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Спиринак сравнила тест на коронавирус с оральным сексом.

Пейдж Спиранак / instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

instagram.com/_paige.renee

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