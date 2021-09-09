Американский боец победил бразильца редким нокаутом: уложил сильнейшим попаданием коленом в туловище (видео)

Поединок длился всего 40 секунд.
Очень редким нокаутом завершился бой на турнире Contender Series 2021 в Лас-Вегасе (США) между американцем Карлосом Вергарой и бразильцем Бруно Месквитой.
Поединок получился скоротечным. Вергара отправил соперника в редкий нокаут после тяжелого удара коленом в туловище. Шла лишь 41-я секунда боя.
Brutal pic.twitter.com/zXKfS306TN— MS (@UFC_Obsessed) September 8, 2021
- 30-летний Вергара одержал 9-ю победу в карьере. В его пассиве 2 поражения.
- Для 30-летнего Месквиты это был 4-й проигрыш в MMA. На счету Бруно также 12 побед.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, боец побывал в нокдауне, поднялся, выдержал шквал ударов и нокаутировал соперника.