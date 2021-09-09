Американский боец победил бразильца редким нокаутом: уложил сильнейшим попаданием коленом в туловище (видео)

Поединок длился всего 40 секунд.

Очень редким нокаутом завершился бой на турнире Contender Series 2021 в Лас-Вегасе (США) между американцем Карлосом Вергарой и бразильцем Бруно Месквитой.

Поединок получился скоротечным. Вергара отправил соперника в редкий нокаут после тяжелого удара коленом в туловище. Шла лишь 41-я секунда боя.

30-летний Вергара одержал 9-ю победу в карьере. В его пассиве 2 поражения.

Для 30-летнего Месквиты это был 4-й проигрыш в MMA. На счету Бруно также 12 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, боец побывал в нокдауне, поднялся, выдержал шквал ударов и нокаутировал соперника.

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