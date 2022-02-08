Американский фигурист установил феноменальный мировой рекорд на ОИ-2022

Он является трехкратным чемпионом мира.

Американский фигурист Натан Чен стал автором феноменального мирового рекорда на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, 22-летний спортсмен победил в короткой программе с лучшим результатом в истории – 113,97 балла. Оценка Нейтана стала самой высокой в истории в короткой программе мужчин.

Выходец из семьи эмигрантов, переехавших в Солт-Лейк-Сити из Китая, заметно опередил двух японцев – Юму Кагияму (108,12) и Сому Уно (105,90).

Как следствие, трехкратный чемпион мира Чен побил рекорд 27-летнего японца Юдзуру Ханю. Двухкратный олимпийский чемпион два года назад на "Турнире четырех континентов" набрал 111,82 балла.

Теперь Чену принадлежат все три мировых рекорда в фигурном катании:

Краткая программа – 113.97 (Олимпийские игры-2022, личные соревнования)

Произвольная программа – 224.92 (Финал Гран-при 2019/20)

Сумма баллов – 335.3 (Финал Гран-при 2019/20)

Добавим, что Чен является трехкратным чемпионом мира (2018-2021), трёхразовым победителем Финала Гран-при (2017-2019) и чемпионом четырех континентов (2017). ОИ-2022 являются для него вторым в карьере. В Пхенчхане-2018 был одним из фаворитов в личных соревнованиях и был лучшим в произвольной программе. Но провал в короткой (17-е место) не дал ему сразиться за медали, и в итоге он стал пятым.