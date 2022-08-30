Американский проспект, мечтающий приблизиться к Усику, уничтожил соперника нокаутом (видео)

В Тулсе (Оклахома, США) состоялся вечер бокса, на котором проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (12-0, 12 KO) победил Миляна Ровчанина (24-3, 16 КО).

Во втором раунде американец провел многоударную комбинацию, из которой только один удар поразил цель и после него серб упал. Рефери начал отсчет, но Ровчанин решил не подниматься.

Лучшие моменты боя Андерсон – Ровчанин:

Отметим, что обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри считает американца будущим королем бокса.

Андерсон в ближайшее время намерен стать претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик. Следующим соперником американца может стать Филипп Хргович , выигравший бой за претендентство во время андеркарда Усик - Джошуа.

Для Андерсона эта победа стала 12-й карьерой (все — нокаутом) в 12 поединках. Также это первый поединок с декабря 2021-го. Зимой он нокаутировал украинца Александра Тесленко.

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