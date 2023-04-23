Американский "Танк" одержал яркую победу нокаутом в бою потенциальных соперников Ломаченко (видео)

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис одержал победу над американцем Райаном Гарсией в главном поединке вечера бокса, который состоялся в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Уже во втором раунде Джервонта отправил своего соперника в нокдаун, мощно попав ударом с левой по лицу соперника. Однако Гарсия нашел силы подняться и продолжить бой.

Дальше преимущество Дэвиса только росло. В седьмом раунде "Танк" сильно пробил по корпусу своего оппонента – Гарсия не выдержал и опустился на колено.

Оправиться от такого потрясения Райан уже не смог, поэтому рефери зафиксировал победу Джервонты техническим нокаутом.

Для Дэвиса этот триумф стал 29-м в карьере, 27 раз он побеждал нокаутом. 28-летний "Танк" остается непобедимым на профессиональном ринге.

Гарсия же потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Также на счету 24-летнего американца по прозвищу "Вспышка" 23 победы (19 – нокаутом).

Отметим, что Дэвис и Гарсия также являются потенциальными соперниками владельца украинского паспорта Василия Ломаченко.

Однако в следующем бою Ломаченко в ночь на 21 мая сразится с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни и попытается завладеть его титулами.

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