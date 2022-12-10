Американский журналист умер на стадионе во время матча ЧМ-2022: его брат считает, что это было убийство

Американский журналист Грант Уол умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.

О трагедии сообщает издание The New York Times.

48-летний Уол следил за поединком в пресс-центре стадиона "Лусаил". В конце встречи журналист внезапно потерял сознание – якобы это произошло вследствие сильного стресса.

Как сообщил агент журналиста Тим Скенлан, Грант умер в больнице или во время транспортировки в медицинское учреждение. Врачи пытались спасти его жизнь, но не смогли этого сделать.

"Ему была предоставлена неотложная медицинская помощь на месте. Также врачи делали все возможное по дороге в больницу. Мы поддерживаем связь с посольством США и местными властями, чтобы убедиться, что процесс репатриации тела отвечает пожеланиям семьи", – говорится в заявлении оргкомитета ЧМ-2022, где не указана причина смерти.

Сам журналист несколько дней назад рассказывал, что подхватил в Катаре бронхит. Поэтому он обращался за медицинской помощью к местным врачам, однако продолжал работать в напряженном графике и мало отдыхал.

Однако брат журналиста, Эрик Уол, подозревает, что Гранта убили за поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее журналиста перед матчем ЧМ-2022 США – Уэльс возле стадиона задержали правоохранители за ношение футболки с радужным флагом. Затем представителя СМИ отпустили, а ФИФА попросила у него прощения.

Just now: Security guard refusing к лету меня в стадионе для USA-Wales. “You have to change your shirt. It's not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

"Я – гей, и именно поэтому он надел радужную футболку на чемпионате мира. Мой брат был здоров. Он говорил мне, что ему угрожали смертью. Я не верю в то, что мой брат просто умер. Я считаю, что его убили, и умоляю о помощи", – со слезами сказал Эрик в видеообращении.

Eric Wahl, brother sportswriter Grant Wahl, который пробыл в Катаре при попадании на мировик, является подготовкой к помощи.



Grant был замечен в Катаре для вехания ветряного шорти два года назад pic.twitter.com/lak0b1UZwa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 10, 2022

Напомним, Аргентина в серии пенальти победила Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где 13 декабря сыграет против Хорватии. Команда Златко Далича в 1/4 финала также в серии послематчевых 11-метровых выбила из турнира Бразилию.

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