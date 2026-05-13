Амосов вошел в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе

Ярослав Амосов / © www.ufc.com

Украинский боец Ярослав Амосов после своей победы над испанцем Хоэлем Альваресом вошел в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе.

В обновленном рейтинге 32-летний украинец занимает десятое место, поднявшись на четыре позиции.

Победа над Альваресом стала для Амосова 30-й в смешанных единоборствах (ММА) — на профессиональном уровне он потерпел лишь одно поражение.

В UFC украинский боец дебютировал в декабре 2025 года, уже в первом раунде удушающим приемом одолев американца Нила Магни.

Бой с Альваресом стал для Амосова вторым в UFC. Наш соотечественник победил испанца удушающим приемом во втором раунде.

Рейтинг UFC в полусреднем весе

Чемпион — Ислам Махачев

1. Иен Мачадо Герри (Ирландия)

2. Карлос Пратес (Бразилия)

3. Майкл Моралес (Эквадор)

4. Джек Делла Маддалена (Австралия)

5. Белал Мухаммад (США)

6. Шон Брэди (США)

7. Леон Эдвардс (Ямайка)

8. Комару Усман (США)

9. Хоакин Бакли (США)

10. Ярослав Амосов (Украина)

Напомним, ранее Амосов выступал в другом престижном промоушене смешанных единоборств — Bellator. В июне 2021 года он стал первым в истории Украины чемпионом Bellator, одолев бразильца Дугласа Лиму.

После начала полномасштабного российского вторжения Амосов вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В феврале 2023 года Амосов вернулся в ММА и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине.

В ноябре 2023 года украинец потерпел единственное поражение в профессиональной карьере — техническим нокаутом проиграл ямайцу Джейсону Джексону и потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

Затем у Амосова закончился контракт с Bellator и он в марте 2025 года одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships, который является трамплином для попадания в UFC.

