Аналитики дали новый прогноз, сколько медалей Украина выиграет на Олимпиаде-2024

Аналитики компании Gracenote сделали новый прогноз медального зачета грядущих Олимпийских игр-2024, в которых примет участие и украинская сборная.

Так, нашей команде предсказывают на Олимпиаде в Париже 13 наград: 2 золотые, одну серебряную и 10 бронзовых.

Наибольшее количество наград на ОИ-2024 прогнозируют США – 125, на втором месте – Китай (90), на третьем – Великобритания (62). Франции, которая будет принимать Игры, предсказывают 55 наград и четвертое место в медальном зачете.

В апреле эта же компания прогнозировала, что сборная Украины на ОИ-2024 также завоюет 13 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых. В то время как за полгода до начала Олимпиады в Париже прогноз для "сине-желтых" составлял 18 наград: 2 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Отметим, что прогноз Gracenote основан на данных о результатах главных мировых и континентальных соревнований после Олимпиады-2020.

Напомним, на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году, сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

33-е летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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