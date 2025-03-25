Аналитики оценили шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 по футболу

Команда Сергея Реброва сыграет в одной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу.

Вероятность того, что команда Сергея Реброва завоюет прямую путевку на Мундиаль, выиграв группу с Францией, Исландией и Азербайджаном, оценивается в 17%.

Шансы "сине-желтых" финишировать на второй позиции в своем квартете и продолжить борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира в плей-офф – 67%.

Согласно прогнозу, вероятность третьего места сборной Украины равна 14%, последней четвертой строчки – 3%.

Главным фаворитом группы D ожидаемо считается сборная Франции. Вероятность прямого попадания "Ле Блэ" на планетарное первенство оценена в 82%.

Шансы сборных в группе D отбора на ЧМ-2026 (прогноз Football Meets Data)

Франция – 82% (первое место), 17% (плей-офф)

– 82% (первое место), 17% (плей-офф) Украина – 17% (первое место), 67% (плей-офф)

– 17% (первое место), 67% (плей-офф) Исландия – 1% (первое место), 12% (плей-офф)

– 1% (первое место), 12% (плей-офф) Азербайджан – 0,2% (первое место), 4% (плей-офф)

На групповом этапе отбора к ЧМ-2026 сборная Украины проведет по два матча в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Подопечные Реброва стартуют в квалификации на Мундиаль 5 сентября номинально домашней игрой с Францией, а затем 9 сентября на выезде посоревнуются с Азербайджаном.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 начался в марте и продлится до ноября 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Будущий ЧМ состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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