Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в финальный турнир ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу

Аналитики We Global Football после жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 оценили шансы сборной Украины выйти в финальную часть турнира.

Специалисты считают команду Сергея Реброва фаворитом среди четверки Пути B. Вероятность попадания "сине-желтых" на Мундиаль оценивается в 42,58%.

На проход Польши на ЧМ-2026 аналитики дают 26,34%, Швеции – 21,12%, Албании – 9,96%.

Также портал считает, что, кроме Украины, на мировое первенство через плей-офф квалификации выйдут Италия (62,15%), Турция (52,23%) и Дания (48,56%).

В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины 26 марта 2026 года сыграет против Швеции. Этот матч будет номинально домашним для нашей команды.

Победитель поединка Украина – Швеция в финале плей-офф 31 марта 2026 года будет принимать триумфатора пары Польша – Албания.

Ранее сообщалось, что два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, также состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026.