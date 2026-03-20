Аналитики оценили шансы "Шахтера" на победу в Лиге конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

Аналитическая платформа Football Meets Data оценила шансы всех участников 1/4 финала Лиги конференций, куда вышел и донецкий "Шахтер".

В четвертьфинале "горняки" посоревнуются с нидерландским "АЗ Алкмаром". Шансы украинского клуба по выходу в полуфинал аналитики оценили в 52%.

Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). Вероятность выхода дончан в финал оценивается в 13%, а на победу в турнире — 5%.

Реклама

Главным фаворитом Лиги конференций считается английский "Кристал Пэлас" (34%), далее следуют французский "Страсбург" (18%), немецкий "Майнц" с испанским "Райо Вальекано" (по 11%) и итальянская "Фиорентина" (10%).

Четвертьфинальные матчи Лиги конференций состоятся 9 и 16 апреля, полуфиналы — 30 апреля и 7 мая.

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций запланирован на 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Отметим, что в 1/8 финала "Шахтер" прошел познанский "Лех". После победы 3:1 в первом матче подопечные Арды Турана проиграли польской команде 1:2 в ответном поединке, но по сумме двух встреч (4:3) пробились в четвертьфинал.

Реклама

Ранее сообщалось, что игроки "Шахтера" и "Леха" устроили массовую стычку с удалением после матча Лиги конференций.