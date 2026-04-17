- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 1 мин
Аналитики оценили шансы "Шахтера" на выход в финал и победу в Лиге конференций
Украинский клуб считают главным андердогом турнира.
В четверг, 16 апреля, определились пары 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
В том числе в полуфинал третьего по престижности еврокубка вышел и украинский клуб — донецкий "Шахтер" в четвертьфинале по сумме двух встреч победил нидерландский "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).
В полуфинале Лиги конференций соперником "горняков" станет английский "Кристал Пэлас", который в четвертьфинале одолел итальянскую "Фиорентину" (3:0, 1:2).
Другую путевку в финал Лиги конференций разыграют испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".
Аналитический портал Opta оценил шансы команд на выход в финал и назвал главного фаворита на победу в Лиге конференций.
Суперкомпьютер считает "Шахтер" главным андердогом турнира. Шансы подопечных Арды Турана выйти в финал аналитики оценили в 21,91%, а завоевать трофей — 8,40%.
Главным фаворитом на победу в Лиге конференций считается "Кристал Пэлас" (45,62%), конкуренцию которому может составить "Страсбург" (31,68%). Вероятность выигрыша трофея испанским "Райо Вальекано" оценили в 14,30%.
Шансы команд на выход в финал:
"Кристал Пэлас" — 78,09%
"Страсбург" — 64,41%
"Райо Вальекано" — 35,59%
"Шахтер" — 21,91%
Шансы команд на победу в Лиге конференций:
"Кристал Пэлас" — 45,62%
"Страсбург" — 31,68%
"Райо Вальекано" — 14,30%
"Шахтер" — 8,40%
Полуфинальные матчи Лиги конференций пройдут 30 апреля и 7 мая.
Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).