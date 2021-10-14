Аналитики повысили шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022

Также "сине-желтые" получили более вероятную возможность квалифицироваться на турнир через плей-офф.

Сборная Украины стала выше котироваться у аналитиков относительно выхода на Чемпионат мира-2022.

Так, эксперты аналитической компании Gracenote после октябрьских матчей отбора на мировое первенство повысили шансы "сине-желтых" занять второе место в своей группе и выйти напрямую в финальную часть Мундиаля.

Если в сентябре вероятность финиша команды Александра Петракова на второй позиции по итогам квалификационного турнира оценивалась в 23%, то сейчас уже — в 35%. Шансы на то, что украинцы выйдут на мундиаль напрямую выросли с 7% до 10%.

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Интересно, что даже подобные расклады не делают сборную Украины фаворитом на второе место в группе. Босния и Герцеговина, например, получила 43%, что она выйдет в плей-офф. Отметим, обе команды получили 0%, что они станут победителями квинтета, тогда как шансы финнов в подобное оцениваются в 1%.

Безоговорочным фаворитом группы является Франция — в 99% оценивается выход на турнир с первого места, 1% — плей-офф, 100% — участие в соревнованиях.

Сборная Украины в октябре провела две встречи отбора к ЧМ-2022 — на выезде сумела одолеть Финляндию (2:1) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины (1:1).

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

"Сине-желтым" осталось сыграть последний матч в отборочной группе на мундиаль — 16 ноября команда Петракова уже на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

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