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Аналитики серьезно снизили шансы сборной Украины на второе место в группе отбора к ЧМ-2022

Аналитики серьезно снизили шансы сборной Украины на второе место в группе отбора к ЧМ-2022

Associated Press

Конкурент "сине-желтых" имеет на это втрое больше шансов.

Стало известно, насколько верят специалисты в сборную Украины относительно их финиша на второй позиции в квалификации к Чемпионату мира-2022.

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Так, аналитики портала Gracenote Live дают команде Александра Петракова за тур до завершения группового этапа отбора на Мундиаль всего 23%, что они финишируют в топ-2 турнирной таблице. Основной конкурент "сине-желтых" в этой борьбе, сборная Финляндии, получила от экспертов 77%.

Также специалисты оценили шансы сборных и в других двух группах.

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Отметим, в последнем туре квалификации в ЧМ-2022 украинская команда померяется силами на выезде с Боснией и Герцеговиной. Этот матч начнется 16 ноября в 21:45 по Киеву. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Что касается Финляндии, то они в аналогичное время сыграют дома с французами, уже забронировавшими за собой первое место и, как следствие, выход на ЧМ-2022.

  • Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) упустила все шансы пробиться на мировое первенство.
  • Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.
  • Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

Ранее аналитики давали "сине-желтым" более 35% на то, что они завершат группу на втором месте.

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