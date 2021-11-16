Аналитики серьезно снизили шансы сборной Украины на второе место в группе отбора к ЧМ-2022

Аналитики серьезно снизили шансы сборной Украины на второе место в группе отбора к ЧМ-2022

Конкурент "сине-желтых" имеет на это втрое больше шансов.

Стало известно, насколько верят специалисты в сборную Украины относительно их финиша на второй позиции в квалификации к Чемпионату мира-2022 .

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Так, аналитики портала Gracenote Live дают команде Александра Петракова за тур до завершения группового этапа отбора на Мундиаль всего 23%, что они финишируют в топ-2 турнирной таблице. Основной конкурент "сине-желтых" в этой борьбе, сборная Финляндии, получила от экспертов 77%.

Также специалисты оценили шансы сборных и в других двух группах.

‍ — UEFA qualifying groups D, E и G будет completed today.



D

2nd place: Finland 77%, Украина 23%



E

2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32%



G

Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%

2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12% — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021

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Отметим, в последнем туре квалификации в ЧМ-2022 украинская команда померяется силами на выезде с Боснией и Герцеговиной. Этот матч начнется 16 ноября в 21:45 по Киеву. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Что касается Финляндии, то они в аналогичное время сыграют дома с французами, уже забронировавшими за собой первое место и, как следствие, выход на ЧМ-2022.

Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) упустила все шансы пробиться на мировое первенство.

упустила все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

Ранее аналитики давали "сине-желтым" более 35% на то, что они завершат группу на втором месте.

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