Аналитики спрогнозировали, сколько медалей Украина завоюет на Олимпиаде-2024

С таким результатом нашей команде предсказывают 17-е место в медальном зачете.

Аналитики Gracenote за 100 дней до старта Олимпийских игр-2024 обновили свой прогноз на медальный зачет предстоящих соревнований в Париже, в которых примут участие и украинские спортсмены.

Согласно этому прогнозу, на ОИ-2024 сборная Украины может рассчитывать на 13 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых.

С таким результатом украинская команда будет 17-й в медальном зачете вместе со сборной Узбекистана.

Наибольшее количество наград на Олимпиаде-2024 прогнозируют США – 123 медали. На втором месте – Китай (89), на третьем – Великобритания (66). Хозяйке Игр, Франции, предсказывают 55 наград и четвертое место в медальном зачете.

Добавим, что за полгода до начала ОИ-2024 компания Gracenote прогнозировала украинской сборной 18 медалей в Париже: 2 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Отметим, что прогноз Gracenote основан на данных о результатах главных мировых и континентальных соревнований после Олимпиады-2020.

Напомним, на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году, сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

33-е летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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