Анастасия Меркушина – в шаге от "цветов": результаты женской гонки преследования на ЧЕ по биатлону

Анастасия Меркушина отыграла 25 позиций и финишировала седьмой в персьюте на континентальном первенстве по биатлону.

В субботу, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону 2024 года в словацком Брезно-Осрбли состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли семь биатлонисток. Третьей из всех участниц персьюта на старт вышла 24-летняя Кристина Дмитренко, которая накануне завоевала "бронзу" в спринте на ЧЕ.

Также в гонке преследования бежали Ирина Петренко (стартовала 12-й), Анна Кривонос (25-й), Елена Городная (31-й), Анастасия Меркушина (32-й), Любовь Кипяченкова (36-й) и Александра Меркушина (39-й).

Лучшей из украинок в персьюте стала Анастасия Меркушина, которая благодаря безупречной стрельбе отыграла 25 позиций и финишировала на седьмом месте. Петренко завершила гонку 12-й, Городная – 23-й, Кривонос – 31-й, Дмитренко – 35-й, Кипяченкова – 46-й, Александра Меркушина – 48-й.

Чемпионкой Европы в гонке преследования стала норвежка Марен Киркейде, "серебро" выиграла ее соотечественница Эмили Калькенберг, а замкнула тройку призерок француженка Осеан Мишелон.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты женской гонки преследования

1. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0+0+1) 29:49.9 минуты

2. Эмили Калькенберг (Норвегия, 1+0+0+1) +11.1

3. Осеан Мишелон (Франция, 0+1+0+1) +27.1

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7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) +57.3

12. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+1) +1:33.9

23. Елена Городная (Украина, 0+0+0+1) +2:14.9

31. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+3) +2:54.0

35. Кристина Дмитренко (2+1+2+1) +3:19,8

46. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+0+3+3) +5:31.3

48. Александра Меркушина (Украина, 1+1+2+3) +6:03.4

Добавим, что 27 января на ЧЕ по биатлону также состоялась мужская гонка преследования, в которой лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который остановился в шаге от цветочной церемонии. "Золото" континентального первенства в персьюте завоевал норвежец Исак Фрэй.

Завершится Евро-2024 по биатлону в воскресенье, 28 января, классической и одиночной смешанными эстафетами.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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