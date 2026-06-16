Анатолий Трубин в подкасте Дениса Бойко: о "Шахтере", Португалии и статусе самого молодого вратаря сборной Украины

Денис Бойко и Анатолий Трубин

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Гостем нового выпуска подкаста на YouTube-шоу Дениса Бойко стал автор исторического гола в ворота мадридского "Реала" и вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

Футболист рассказал о начале с "Шахтером", игре в Португалии и легендарном голе за "Бенфику".

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

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Донецк и начало карьеры

С шести лет Анатолий Трубин учился в школе "Шахтера". Вспоминает: футболом увлекался всегда, а лучшим подарком в детстве была футбольная форма.

В 2014 году, когда парень переходил в U-14, началась российско-украинская война и город оккупировали россияне. "Шахтер" переехал в Киев.

"Я родился в Донецке, играл в "Шахтере" и никогда не был на базе "Кирша". На турнир U-13 в Италии мы уже вылетали из Борисполя. Это был последний раз, когда академия "Шахтера" собиралась в Донецке"

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За основную команду "Шахтера" Анатолий Трубин дебютировал в 2019 году в матче Премьер-лиги против "Мариуполя". Делится, что конкуренцию за место главного вратаря в команде начал ощущать со своего второго сезона в клубе.

"У меня было больше возможности играть, я был очень рад. Чем раньше начнешь, тем лучше для тебя"

Также рассказал, как менялось его восприятие игры за одну из самых мощных футбольных команд Украины.

"Сначала был счастлив, что я в заявке. Потом уже понимал, что не выглядел хуже других вратарей. (Играть) на замене я был уже не очень рад, но знал, что мне нужно дальше работать и, когда будет шанс, показывать себя на 100%"

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"Бенфика"

Летом 2023 года Анатолий Трубин перешел в португальский клуб "Бенфика" — один из самых титулованных в стране. Также имел предложение из итальянского "Интернационале" (Милан).

"Не буду лукавить, было действительно тяжело. Для меня это был первый опыт за границей и вообще в другой команде, кроме "Шахтера". Языковой барьер, другие скорости, игроки. Но я рад, что мне давали возможность играть"

В сезоне-2025/2026 "Бенфика" заняла третье место в чемпионате Португалии. При этом команда не проиграла ни одного матча.

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"Не проигрывать и выигрывать это разные вещи. Для "Бенфики" недостаточно не проигрывать в течение всего чемпионата. Много очков мы потеряли с командами из нижней части турнирной таблицы. 11 ничьих это очень много"

Летом 2025 года Анатолий Трубин вместе с "Бенфикой" выиграл Суперкубок Португалии. Делится, что в будущем хочет попробовать себя и в английской Премьер-лиге.

Легендарный гол в ворота "Реала"

В январе 2026 года Анатолий Трубин забил решающий гол в ворота мадридского "Реала", чем вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Тогда команде нужно было забить испанцам два мяча, но футболист понял это не сразу.

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"Мы выигрываем 3:2, легкая передача, которую я принимаю на грудь и теряю время потому, что победа. Ставлю мяч на линию штрафной площадки, отхожу не спеша — мне что-то все начинают (показывать), а я не понимаю, что они хотят от меня. Потом я выбиваю мяч. Это нетипично для вратаря, но когда тебе дают шанс, надо его брать"

Трубин рассказал также о реакции вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа на этот решающий гол.

"Он поздравил. Это для меня поступок человека с большой буквы. Вспоминается еще одна игра против "Реала" — мой дебют в Лиге чемпионов. Мы тогда победили 3:2 и я попросил обменяться с ним футболками, но хотел оставить именно ту футболку, в которой я играл, себе. Он еще ждал меня возле раздевалки пока я брал еще одну. Еще тогда я понял, что этот человек уважает игроков несмотря на все"

Сборная Украины

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В 2021 году Анатолий Трубин впервые получил вызов в сборную Украины и стал самым молодым вратарем, который сыграл за нее в официальном матче. Тогда футболисту было всего 19 лет.

В этом году сборная команда впервые за четыре года тренируется в Украине и с новым тренером, которым стал итальянец Андреа Мальдера.

"Открытые тренировки это нечто уникальное: вживую пообщаться (с болельщиками), фото, видео"

Украина не смогла квалифицировать на чемпионат мира, но Трубин поделился предположениями относительно того, кто имеет больше шансов выиграть соревнования.

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"Я не то, чтобы буду болеть, но фаворитов назову три: Франция, Аргентина и Испания. Португалия тоже, но я все равно думаю, что эти три немного больше имеют шансов. Но это чемпионат мира, может произойти все, что угодно"

Также футболист рассказал о впечатлениях от первой игры за "Шахтер", общении с Мудриком, работе с тренером Жозе Моуринью и слухах о переходе того в мадридский "Реал".

Напомним, что интервью с Анатолием Трубиным вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media-, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Здесь честные разговоры с творцами украинского спорта.

Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

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