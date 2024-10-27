Анчелотти отреагировал на сокрушительное поражение "Реала" от "Барселоны" в матче чемпионата Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение от "Барселоны" в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

В поединке, который состоялся 26 октября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, команда Ханси Флика уничтожила "сливочных" со счетом 0:4 .

"При счете 0:0 это была равная игра, и в первом тайме мы играли интенсивно. Мы могли забить, но не сделали этого. У нас были шансы выйти вперед. После того, как они забили, мы потеряли темп. Потом у нас было пространство при счете 0:2, нам пришлось рисковать, играя один в один в обороне, и они создали несколько моментов в контратаке. В первом тайме мы выглядели хорошо, и нам нужно было продолжать так же.

Нам нужно продолжать работу. Мы пока не можем ничего перечеркнуть. Команда боролась 60 минут, но нам придется забыть последние 30 минут. Это было что-то особенное, потому что мы хотели вернуть игру. Сезон длинный, мы не можем сдаваться. Нам нужно извлечь уроки из этого поражения. Теперь нам нужно преодолеть отставание, потому что сезон долгий и впереди много игр. Мы можем добиться большего, и я уверен, что мы сможем.

Мы не смогли воспользоваться их высоким прессингом. Мбаппе был близок к голу, иногда попадал в офсайд, но это нормально с такой защитой соперника. У него было три или четыре момента, когда он мог забить. Потом что-то случилось с ассистентом Флика. Помощник не был джентльменом после празднования перед нашей лавкой. Я сказал это Флику, и он согласился", – приводит слова Анчелотти официальный сайт "Реала".

Отметим, что украинский голкипер "Королевского клуба" Андрей Лунин провел на поле весь матч. Ранее сообщалось, что основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил травму.

"Барселона" после победы в Эль Классико продолжает лидировать в Примере, имея теперь в своем активе 30 очков. Каталонцы увеличили отрыв от занимающего второе место "Реала" до 6 баллов.

В следующем туре чемпионата Испании "сине-гранатовые" 3 ноября примут "Эспаньол", а "бланкос" днем ранее на выезде встретится с "Валенсией".

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