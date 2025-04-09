Анчелотти оценил шансы "Реала" на камбэк после разгрома от "Арсенала" в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

На домашнем стадионе "Эмирейтс" в Лондоне английский клуб уничтожил "сливочных" со счетом 3:0.

После окончания поединка наставник испанской команды рассказал, чего не хватило его подопечным, а также ответил на вопрос о возможном камбэке в ответном матче.

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"В течение первых 60 минут, я думаю, у нас все было хорошо. Затем мы поплатились голами, которые они забили со стандартов. Команда упала психологически, это тяжелое поражение. Это тяжелое поражение, особенно потому, что мы не смогли сделать во втором тайме то, что нам хорошо удавалось в первом. Во втором матче мы должны сделать все возможное, чтобы попытаться отыграться.

Не хватало футбола, команда психологически упала после двух голов. До двух голов игра была равной, они контролировали мяч, не искали много свободных зон между линиями, что они делали после забитых голов. Мы должны смотреть вперед, идти на жертвы, думать, что мы можем сделать. Делать все это вместе, и мы должны сделать это еще раз.

Камбэк? Это очень тяжело, но мы должны попытаться сделать это – с первой до последней минуты", – цитирует Анчелотти издание AS.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой".

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.