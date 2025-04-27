Анчелотти прокомментировал поражение "Реала" от "Барселоны" в финале Кубка Испании

Карло Анчелотти / © Associated Press

Реклама

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о поражении "сливочных" от "Барселоны" в финале Кубка Испании сезона-2024/25.

Основное время матча на "Эстадио де Ла Картуха" в Севилье завершилось со счетом 2:2, а в экстра-таймах каталонская команда забила победный гол и в итоге одолела мадридцев со счетом 3:2.

"Мы контролировали игру, но они забросили нам мяч за спину, и вот тогда все усложнилось. Нам нужно продолжать бороться, потому что мы отдали все силы, мы играли очень хорошо, и нам не на что жаловаться. Мы были ближе к победе, чем наши соперники.

Реклама

Я предпочел выпустить Мбаппе во втором тайме, когда темп немного снизился. Он не смог бы выдержать всю игру, потому и вышел на замену во втором тайме. У него было несколько хороших минут.

Во втором тайме мы старались больше вырываться из обороны. Когда они немного ослабили давление, нам это удалось. Мы провели очень хороший второй тайм. Жаль, что не смогли поднять Кубок, но проделали свою работу. Не за что упрекать.

Поражение? Что-то пошло не так. Это мелочи, которые иногда дорого стоят. Надо отдыхать и продолжать бороться до конца. Я не хочу говорить о судье.

Красные карточки? В конце концов я не знаю, что произошло. Рюдигер? Его выступление было фантастическим, и он держался так долго, как мог. Он приложил огромные усилия, но очень устал и не мог бегать", – цитирует Анчелотти издание Marca.

Для "Барселоны" это 32-й в истории триумф в Кубке Короля. Каталонский клуб является абсолютным рекордсменом по этому показателю. "Реал" выигрывал Кубок Испании 20 раз.

Ранее сообщалось, что перед Эль Классико в финале Кубка Испании разгорелся громкий скандал.

Добавим, что в этом году "Барселона" также разнесла "Реал" в финале Суперкубка Испании (5:2).

В чемпионате Испании за пять туров до конца каталонцы лидируют, опережая мадидцев на 4 очка. 11 мая "Барселона" примет "Реал" в матче Ла Лиги.