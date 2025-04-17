Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов и высказался о своем будущем в клубе

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал вылет своей команды от лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

65-летний итальянский специалист также ответил на вопрос о своем будущем в "Королевском клубе".

Отметим, что ряд авторитетных СМИ, в том числе AS и Marca, сообщили, что Анчелотти покинет "Реал" в конце текущего сезона.

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"Сегодня команда старалась, но мы не смогли что-то изменить. "Арсенал" заслужил пройти дальше. Есть две стороны футбола: счастливая, которую мы испытывали в течение нескольких лет, теперь наша очередь почувствовать печальную сторону.

У нас еще есть Ла Лига, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира. Сезон еще достаточно длинный. Мое будущее? Я не знаю, каким будет мое будущее и не хочу знать…", – сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Анчелотти неоднократно связывали с возможным назначением на пост главного тренера сборной Бразилии, которая сейчас занимается поиском нового наставника после увольнения Доривала Жуниора.

На ответном матче с "Арсеналом" присутствовала делегация "селесао", которая хочет до конца июня подписать контракт с Анчелотти.

Напомним, "Реал" проиграл "Арсеналу" со счетом 1:5 по сумме двух встреч (0:3, 1:2) и сложил полномочия действующего победителя Лиги чемпионов. В прошлом году в финале "сливочные" обыграли дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.