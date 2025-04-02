Анчелотти высказался о четырех пропущенных голах Лунина и выходе "Реала" в финал Кубка Испании

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" ( 4:4 ), в котором "Королевский клуб" в экстра-таймах вырвал путевку в финал турнира.

В том числе 65-летний итальянский специалист высказался о четырех пропущенных голах украинца Андрея Лунина, который защищал ворота "сливочных" в этом поединке.

"Это было интересно, мы достигли своей цели – попасть в финал, и времени на размышления не так много. Я считаю, что мы в достаточно хорошей форме. Те, кто вышел на поле, сделали свой вклад. Те, кто играет с самого начала, хорошо держатся, как Родриго, Беллингем… Физически мы завершили матч лучше, чем "Реал Сосьедад".

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Думали ли мы о вылете из турнира? Никогда. На "Бернабеу" возможно все. Когда нам нужно отыграться в счете, мы никогда не опускаем руки. Здесь горячая атмосфера, которая нам очень помогает. Мы никогда не сдаемся, особенно здесь.

Четыре пропущенных гола – это нехорошо. Команда очень результативна в атаке, но ей не хватает баланса, поскольку забить четыре гола "Реал Сосьедаду" – непростая задача", – сказал Анчелотти после матча.

В первом поединке против "Реал Сосьедада" сейвы Лунина помогли мадридцам одержать выездную победу со счетом 1:0.

Поскольку ответная игра между командами завершилась вничью 4:4, то именно "бланкос" выиграли двухматчевое противостояние (5:4) и вышли в финал турнира.

В другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4). Ответная игра состоится 2 апреля в Мадриде.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.