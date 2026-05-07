Андерсон Рибейро в подкасте Дениса Бойко: игра с Роналдиньо, возрождение "Металлиста", ЮКСА в УПЛ

Денис Бойко и Андерсон Рибейро

Реклама

В новом выпуске подкаста на YouTube-шоу Дениса Бойко гостем стал первый бразилец, приехавший в Харьков и главный тренер футбольного клуба ЮКСА Андерсон Рибейро.

Бывший футболист рассказал о матче против Роналдиньо, игре на Мальте и любви к Харькову.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

Реклама

Профессионализм и удовольствие от игры: Роналдиньо

До начала профессиональной карьеры в Украине Андерсон Рибейро выступал в юношеском бразильском клубе "Интернасьонал". В то время футболист играл с одним из лучших нападающих в истории — Роналдиньо.

"Он был за "Гремио", а я за "Интернасьонал". У него футбол это тоже семейная история: папа был футболистом, старший брат играл за сборную Бразилии и "Гремио". Футбольный чувак, он получал кайф, он родился с мячом"

Рибейро добавляет: дело не только в таланте, но и в упорстве.

Реклама

"Сейчас никто не хочет оставаться после тренировки и бить по воротам. У него был не только талант, но и самоотдача. Он любил работать"

"Арсенал" и переезд в Украину

В 2002 году Андерсон Рибейро получил предложение от тренера харьковского "Арсенала" Владимира Чумака. Нападающий вспоминает, что тогда даже не знал о существовании Украины, но согласился. Именно здесь прошла половина его профессиональной карьеры.

"Первое время не попадал в заявку. Говорили, что буду сидеть на замене пока не забью мяч. Это было четыре матча. В игре против "Закарпатья" я вышел на замену на 75-й минуте, сразу штрафной, подача — я забил свой первый гол головой и уже играл в основном составе"

Реклама

За "Арсенал" футболист сыграл 56 матчей и забил 18 голов, после чего его продали харьковскому "Металлисту".

"За этот промежуток времени я доказал (свою ценность) и увеличил зарплату в пять раз, когда пришел в "Металлист". Здесь я стал лучшим бомбардиром Высшей лиги за четыре матча".

Упадок ФК "Харьков"

В 2005-2009 годах Рибейро выступал за ФК "Харьков" и стал свидетелем упадка клуба. Футболист поделился мыслями по этому поводу.

Реклама

"Одна из задач клуба — развивать и продавать молодежь. Так и получилось, продали Гладкого, потом было еще сколько продаж. Думаю, что для руководства это было самым важным. Потом ушел наш президент, не приглашали хороших футболистов: было видно, что команда банкрот и уже не было смысла ее держать".

Амбиции ЮКСА в Первой лиге

Сейчас Андерсон Рибейро — главный тренер футбольного клуба ЮКСА (Украинская Христианская Спортивная Академия). Делится, что работает преимущественно с молодежью и имеет целью попасть вместе с командой в топ-4 Первой лиги.

"Сейчас мы находимся на шестом месте. Конечно, сложно выйти в топ-4, но огромную работу мы уже проделали. Даже если не выйдет в этом году выполнить задание, скелет команды есть — попробуем в следующем"

Реклама

Нападающий рассказал также о сильнейших легионерах "Металлиста", этапе в Запорожье и какую роль ему назначал тренер Владимир Бессонов в ФК "Харьков".

Напомним, что интервью с Андерсоном Рибейро вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Здесь честные разговоры с творцами украинского спорта.

Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

Новости партнеров