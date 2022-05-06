Андрей Шевченко и Борис Джонсон посетили благотворительную акцию для помощи Украине в войне с Россией

Андрей Шевченко и Борис Джонсон посетили благотворительную акцию для помощи Украине в войне с Россией

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приняли участие в благотворительном мероприятии в поддержку украинского народа в войне с российскими оккупантами.

В пятницу, 5 мая, посольство Украины в Великобритании организовало акцию "Смелая Украина" с целью собрать средства для помощи Украине. 45-летний экс-наставник национальной команды получил приглашение на это благотворительное мероприятие и посетил его.

Об этом Андрей Шевченко написал на своей странице в Instagram.

На благотворительном вечере также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он произнес речь в поддержку Украины в страшной войне, которую развязала Российская Федерация.

"Посольство Украины в Великобритании организовало акцию "Смелая Украина" по сбору средств для помощи Украине. Очень важно видеть поддержку нашей страны по всему миру. Хочу выразить благодарность посольству Украины за приглашение.

Премьер-министр Борис Джонсон принял участие в мероприятии и произнес свою речь, чтобы поддержать Украину и продолжить сотрудничество с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы добиться победы в этой страшной войне, помочь Украине деньгами и сделать все для победы и мира в Украине.

Я хочу призвать всех, продолжать поддерживать Украину, ведь люди гибнут и страдают каждый день. Я искренне верю, что все действия приведут к Победе Украины и принесут мир и спокойствие в нашу жизнь. Слава Украине!", - написал Шевченко в Instagram.

Добавим, что Шевченко активно помогает Украине во время войны с Россией. Ранее сообщалось, что Андрей поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку родной страны.

Также недавно стало известно, что Шевченко решил вернуться на футбольное поле ради Украины.

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