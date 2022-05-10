Андрей Шевченко не сдержал слез во время интервью на итальянском ТВ, говоря о войне в Украине (видео)

Андрей Шевченко не сдержал слез во время интервью на итальянском ТВ, говоря о войне в Украине (видео)

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает активно помогать своей стране в борьбе с российскими оккупантами.

Легендарный футболист во время прямого эфира на итальянском телеканале Mediaset дал волю эмоциям, рассказывая о полномасштабной войне, которая Россия начала против Украины.

45-летний экс-наставник национальной команды признался, думал ли над тем, чтобы с оружием в руках воевать за свою страну. По словам Шевченко, он понял, что будет эффективнее на информационном и гуманитарном фронтах.

"Да, я думал о том, чтобы пойти воевать много раз. Но это, пожалуй, было бы не лучшим решением. Лучшее решение - использовать мои связи, говорить о войне, оказывать гуманитарную помощь, помогать беженцам, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занимаюсь последние два месяца", - сказал Шевченко.

"Я бы очень хотел снова привезти своих сыновей в Украину", - добавил Шевченко, заплакав во время интервью.

Former #Ukraine Football Manager и superstar striker Andriy Shevchenko struggled to hold back tears while being interviewed on Italian TV. @jksheva7 become emotional while talking o wish to take his children back to Ukraine. pic.twitter.com/qfaVA3Wx3C — Tim White (@TWMCLtd) 9 мая 2022

Добавим, что Шевченко активно помогает Украине во время войны с Россией. Ранее сообщалось, что Андрей поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку родной страны.

Кроме того, недавно стало известно, что Шевченко решил вернуться на футбольное поле ради Украины. Также он закупил для Украины медикаменты на огромную сумму.

Напомним, сборная Украины представила новую патриотическую форму на товарищеские матчи.

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